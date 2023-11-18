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طائرة الزمالك تفوز على ألعاب دمنهور في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق ألعاب دمنهور بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/10
25/20
25/20

وحرص هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة لمؤازرة الفريق في افتتاح الدوري.

ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية ، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع  فريق الطيران يوم الثلاثاء المقبل على صالة النادي الأبيض في الجولة الثانية للمجموعة.

يذكر أن طائرة الزمالك حقق الثنائية المحلية في الموسمين الماضيين بالفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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