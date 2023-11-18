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منتخب كرواتيا ينتصر على لاتفيا ويعزز آماله في التأهل إلى يورو 2024

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كرواتيا ولاتفيا - تصفيات يورو 2024

كرواتيا ولاتفيا - تصفيات يورو 2024

نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الفوز على حساب نظيره لاتفيا بنتيجة هدفين دون رد، ليعزز آماله في التأهل إلى بطولة يورو 2024.

وحل منتخب كرواتيا، ضيفًا على حساب نظيره لاتفيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

ودخل منتخب كرواتيا المباراة بضغط هجومي، أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، عن طريق لوفرو ماير.

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وواصل المنتخب الكرواتي محاولاته التي أسفرت عن هدف ثاني في الدقيقة 17، عن طريق لاعبه أندري كراماريتش.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب كرواتيا إلى 13 نقطة في وصافة المجموعة خلف تركيا المتصدر بـ16 نقطة.

ويحتاج منتخب كرواتيا تحقيق الفوز على نظيره أرمينيا في المواجهة القادمة، لحسم التأهل بشكل رسمي إلى بطولة يورو2024، دون النظر إلى نتيجة مواجهة ويلز وتركيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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