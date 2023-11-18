قبل صدام الاهلي المحتمل.. الشحات يحرج جالاردو في المواجهة العربية الوحيدة

تولى الأرجنتيني مارسيلو جالاردو تدريب نادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، والذي تمت إقالته في الأيام الأخيرة بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء.

وينتظر الأرجنتيني مارسيلو جالاردو تحديًا صعبًا مع الاتحاد السعودي، حيث يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطلًا للدولة المسضيفة.

ويتميز جالاردو بالأرقام القوية والتتويجات التاريخية، خلال حقبته الذهبية مع نادي ريفر بيلت الأرجنتيني، وسبق له وأن خاض منافسات كأس العالم للأندية.

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ومن المحتمل أن يصطدم جالاردو مع الاتحاد السعودي في مباراة نارية مع النادي الاهلي، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، حال تخطى عقبة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي.

تاريخ مواجهة جالاردو ضد الأندية العربية

ولم يسبق لـ الأرجنتيني جالاردو مواجهة الأندية العربية سوى في لقاء واحد فقط، وهو الذي جمع بنادي العين الإماراتي، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وحقق العين فوزًا تاريخيًا حينها بركلات الترجيح، ليصبح ثاني فريق آسيوي يتأهل لنهائي مونديال الأندية خلفا لكاشيما أنتلرز الذي تأهل له في عام 2016، وأول فريق عربي من قارة آسيا يتأهل لنهائي البطولة، وثاني فريق عربي بشكل عام بعد الرجاء البيضاوي المغربي في عام 2013.

وضمت صفوف العين حينها حسين الشحات نجم النادي الاهلي الحالي، والذي سجل هدفًا في الشوط الأول، قبل أن تقوم تقنية الفيديو بإلغاءه.

ومن المتوقع أن يتجدد الصدام بين حسين الشحات والمدرب الأرجنتيني، حال تخطى الاتحاد عقبة أوكلاند سيتي.