تشيلسي ينافس فالنسيا لضم مبابي الجديد

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إدارة تشيلسي تسعى إلى الحصول على خدمات أحد اللاعبين الواعدين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي يطارد مالامين إيفكيلي، نجم موناكو الفرنسي، الذي أطلق عليه لقب “كيليان مبابي الجديد”.

وتألق إيفيكيلي صاحب الـ19 عامًا مع فريق الشباب في صفوف فريق الشباب بنادي موناكو في الفترة الماضية ليتم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفيكيلي يحظى أيضا باهتمام أندية كبرى أخرى في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا أبرزهم نادي فالنسيا الإسباني والذي يريد ضم اللاعب.

وأوضحت أن البلوز يرغب في مواصلة سياسته خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس تود بويلي، والتي تعتمد على ضم اللاعبين البالغين 23 عاما أو أقل.

ويجيد إيفيكيلي اللعب على الجناحين أو مهاجم، وينتهي عقده مع موناكو في 2025.