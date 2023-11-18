شاهد.. تكريم ساديو ماني بسبب وصوله للمباراة رقم 100 مع السنغال

خاض السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، مباراته الدولية رقم 100 مع أسود التيرانجا أمام نظيره منتخب جنوب السودان والمقامة حاليًا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب السنغال مع نظيره جنوب السودان على ملعب عبدولاي واد، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

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وقام مسؤولو الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بتكريم ساديو ماني قبل انطلاق مباراة جنوب السودان، بعد وصوله إلى المباراة الدولية رقم 100، وذلك في حضور الحاج ضيوف أسطورة السنغال.

وتقدم منتخب السنغال على نظيره منتخب جنوب السودان بنتيجة 3 – 0 في الشوط الأول، حيث سجل ساديو ماني هدفًا وصنع آخر في تقدم أسود التيرانجا.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية برفقة منتخبات (جنوب السودان، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، وتوجو).

الجدير بالذكر أن ساديو ماني انتقل لصفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.