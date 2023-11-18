حارس الزمالك يقترب من بيراميدز

يقترب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الموسم المقبل، بعد أزمته مع القلعة البيضاء.

وأفادت تقارير، أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه، بداية من الموسم القادم، وذلك في حال عدم انتهاء أزمته مع الأبيض، بعدما عرضه للبيع بشكل رسمي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد عرض محمد صبحي للبيع، وخصم نسبة 20%، من قيمة عقده هذا الموسم، بعد أزمة معسكر مباراة زد.

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وأفادت تقارير، أن مسئولو نادي بيراميدز يرغبون في التعاقد مع محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك ضمن سياسة النادي في النزول بالأعمار السنية خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن صبحي توصل لاتفاق مع مسئولي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، في حال عدم توصل لحل مع الزمالك بخصوص أزمته الحالية.

وينتهي عقد صبحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، دون العودة إلى ناديه.

وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع ثنائي الزمالك سيف جعفر ويوسف أسامة نبية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.