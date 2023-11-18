بسبب منتخب مصر.. جمهور من الأطفال يدعم السنغال أمام جنوب السودان

شهدت مباراة منتخب السنغال ضد جنوب السودان، حضور مئات الأطفال لدعم وتشجيع “أسود التيرانجا” في المباراة المقامة حاليًا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب السنغال مباراته اليوم ضد جنوب السودان، بدون حضور جماهيري، وذلك تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه بسبب أحداث مواجهة منتخب مصر في الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن في وقت سابق تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرنك سويسري، وخوض مباراة واحدة دون حضور جماهير، وذلك بسبب الخلل في النظام والأمن خلال المباراة ضد منتخب مصر.

وبناءًا على ذلك خاض منتخب السنغال مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جنوب السودان بدون حضور الجماهير، واستعان بمئات الأطفال لدعمه في المباراة.

وكان منتخب السنغال نجح في الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما تبادل المنتخبين الفوز 1-0.