تفويض شركة الأهلي لإنشاء استاد النادي وفرع العالمين

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت الجمعية العمومية بالنادي الأهلي تفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال، عقب اكتمال النصاب القانوني ويقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

أعلن مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، سيد حزين حضور 3034 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي الاجتماع الثاني اليوم، وكان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من الأعضاء أو 5 آلاف عضو.

وفقا لجدول الأعمال، يكون مجلس إدارة النادي الأهلي منوطا في اعتماد الميزانية ومناقشة إنشاء فرع جديد بالعالمين ومنح شركة النادي الأهلي الحقوق التي تتعلق باستاد الزائد في فرع الشيخ زايد.

كما تنوط الشركة بعدة عمليات تشمل، ستاد رياضى، جامعة، مدرسة، فندق، متحف، مستشفى، صالة العاب رياضية، وحدات أخرى، مدينة الرياضية المتكاملة.

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