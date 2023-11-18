عضو اتحاد الكرة يقترح ملعب آخر لاستضافة مباريات المنتخب بدلًا من استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

حدد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة القدم، استاد آخر قادر على الاستيعاب الجماهيري في مباريات المنتخب القادمة، وسيجعل شكله ممتلئ.

وقال "حسين"، في تصريحات تلفزيونية، إن عدد الحاضرين في استاد القاهرة وصل 15 ألف مشجع، خلال مباراة مصر وجيبوتي الماضية، وصعب أن يظهر الملعب ممتلءً في مثل تلك الظروف.

وأوضح أن الملعب الذي يستطيع استيعاب هذه الأعداد هو استاد الاسكندرية، لأنه من الصعب أن يظهر 15 ألف متفرج في ملعب بحجم استاد القاهرة.

وأضاف أنه يجب دراسة الطريقة، والتنسيق مع الشركة المنظمة لدخول الجماهير واتحاد الكرة والأمن، وفي الفترة الحالية مامنا مباريات هامة ولدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم 2026، ومع الوقت الجماهير سوف تعود للالتفاف حول منتخب مصر من جديد.

واشتكى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، من الأعداد القليلة التي حضرت مباراة مصر وجيبوتي لمؤازرة الفراعنة في استاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لمواجهة نظيره سيراليون خارج الأرض في دولة ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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