تنزانيا تقاسم زامبيا الصدارة بعد الفوز على النيجر في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نجح منتخب تنزانيا في الفوز على منتخب النيجر بهدف دون رد، في أولى مواجهة بين المنتخبين، اليوم السبت، على ملعب مراكش، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل تشارلز مومبوا هدف تنزانيا الوحيد في مرمى النيجر بالدقيقة 56، لتحصد أول 3 نقاط وتتساوى مع زامبيا بنفس عدد النقاط في صدارة المجموعة الخامسة.

المجموعة الخامسة تضم منتخبات تنزانيا والنيجر وزامبيا والكونجو، وإريتريا التي أعلنت انسحابها من تصفيات كأس العالم 2026 مؤخرًا.

واستطاعت تنزانيا حصد 3 نقاط، لتتساوى بنفس النقاط مع زامبيا بعد فوزها على الكونجو بنتيجة 4/2، بينما لم تحصل المغرب على أي نقاط بسبب إلغاء المباراة مع اريتريا.

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