شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو في الطريق لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للناشئات تحت قيادة محمد كمال، تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل المقرر لها غدا الأحد في تمام الخامسة مساء على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، و دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف الكرة النسائية على حضور المران الأخير لمنتخب الناشئات.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للدور النهائي من التصفيات، حيث سيواجه الفائز من كينيا أو الكاميرون للظفر ببطاقة المونديال.