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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غدًا.

منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غداً

 

منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غداً

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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