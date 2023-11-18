شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غدًا. منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غداً عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الأهلى.. وتفويض المجلس فى مناقشة جدول الأعمال فيتوريا عن استبعاد ثلاثي المنتخب: اتحاد الكرة أصدر بيانا ونفكر فى سيراليون تأهيل خاص للونش والجزيرى فى الزمالك بـ"قناع التدريب الأوكسجيني" دوليو الأهلي ينتظمون فى مران الأهلي الثلاثاء زيزو: الجيل الحالى للمنتخب يحاول بناء شخصية لديها روح الانتصار إمام عاشور يغازل جماهير الأهلى بعد استبعاده من منتخب مصر عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك ملتزمون بقرار الحضور قبل التدريب بساعة منتخب الشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس.. ومران خفيف خوفا من الإصابات

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