شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يغيب عن الاتحاد السكندري أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للاتحاد كان يحاول استغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعب، ولكن استجابة اللاعب للعلاج لم تمكنه من العودة سريعا للملاعب، وأثبتت حاجته لبعض الوقت وصعوبة لحاقه بمباراة فريقه ضد زد نهاية نوفمبر الجاري.

وأجل مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير الاحتياجات الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق العشري، إلى التوقف الدولي المقبل في شهر ديسمبر، بسبب طول فترة التوقف المقبلة، وهي فرصة كافية أمام المسئولين والجهاز الفني بشأن تحديد النواقص في صفوف سيد البلد، ومن ثم تحديد هدفه من اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ولم يحدد الاتحد السكندري احتياجاته الفنية في يناير المقبل، حيث أن صفقاته لن تزيد عن عنصر أو عنصرين، في ظل امتلاكه لاعبين مميزين في مختلف المراكز، وظهور كل اللاعبين بمستويات طيبة في الوقت الحالي.