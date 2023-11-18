شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض أحمد أمين "قفة" على كولر لحسم موقفه من شرائه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسئولو النادي الأهلي أحمد أمين "قفة" مهاجم إنبي على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل حسم موقفه من التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبلة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل حل أزمة رأس الحربة في صفوف الفريق الأحمر، وكذلك أزمة إهدار الفرص السهلة.

ويعاني الأهلي من أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وكذلك تراجع مستوى أكثر من لاعب مثل الفرنسي أنتوني موديست وصلاح محسن، بخلاف وجود اتجاه لإعادة إعارة الأخير لأحد الأندية الراغبة في ضمه، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الأهلي منذ العودة مطلع الموسم الحالي.

وحال موافقة كولر على التعاقد مع قفة سيبدأ مسئولو النادي الأهلي في التفاوض مع إدارة إنبي لشراء خدمات اللاعب وتدعيم صفوفه في يناير المقبل.