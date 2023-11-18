شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المقاولون فى انطلاق دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2023/2024. ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى الثلاثاء مع بتروجت قبل أن يلتقى الترسانة السبت المقبل ثم الشمس يوم 28 نوفمبر الجارى. ويسعى فريق الأهلى إستعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزوفى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى. ووافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية مؤخرا .

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