شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الصين يتوجن بلقب كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت سيدات منتخب الصين بلقب كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية بعد الفوز على منتخب كندا بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 11 حتى 18 نوفمبر الجاري.

بهذا الفوز تحتل الصين المركز الأول بينما حصدت كندا المركز الثاني وجاء في الثالث سيدات منتخب البرازيل.

بهذا اللقب تسعى سيدات منتخب الصين للمنافسة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وحصد المنتخب المصري للكرة الطائرة البارالمبية رجال المركز الثاني لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب ألمانيا في الدور قبل النهائي ليواجهة في المباراة النهائية المنتخب الإيراني الذي تمكن من الفوز على المنتخب الوطني.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال، كلاً من: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حمادة سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم أيمن العفيفى مديرًا فنيًا، وطاهر البهائي مدربًا عامًا، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا ، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ينظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.