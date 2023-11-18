شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمحمد صلاح فى ليبيريا والجماهير تتغنى باسمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى الدولي المصري محمد صلاح باستقبال حافل في ليبيريا من الجماهير والشعب الليبيري، بعد وصوله مع بعثة المنتخب لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العال.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".

موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره سيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) فى السادسة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 .