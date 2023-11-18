شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمحمد صلاح فى ليبيريا والجماهير تتغنى باسمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من "بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي".
يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره سيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) فى السادسة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات على ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 .
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