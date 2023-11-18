شكرا لقرائتكم خبر عن موديست وكريستو ينتظمان في مران الأهلي غدًا.. ومعلول ورضا في التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رباعي الأهلي الأجنبي أنتوني موديست وعلي معلول ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو، إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر غدًا الأحد في بداية التحضير لمباراة ميدياما الغاني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظم الثنائي موديست وكريستو في تدريبات الأهلي الجماعية بدءًا من الغد رفقة باقي اللاعبين، بينما يؤدي الثنائي معلول ورضا سليم تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابة شد العضلة الخلفية وكسر عظمة الترقوة على الترتيب.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبان لمدة أسبوع منذ مباراتهما ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران فريقهم بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفراعنة مباراة ضد سيراليون غدًا الأحد في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراليون على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.