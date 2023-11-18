شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستقر على عودة سيرجى أكا لتشكيلة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى على عودة الايفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسى للفريق خلال المرحلة المقبلة عقب تألق اللاعب في التدريبات الجماعية واستعادة مستواه بشكل كامل.

وغاب سيرجى أكا عن البنك الاهلى خلال الفترة الماضية بسبب التواجد في مسقط رأسه كوت ديفوارعقب تلقيه خبر وفاة والدته.

ويخوض البنك الأهلى معسكرا مغلقا بمدينة الاسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل .

ومن المقرر أن يلاقى البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.