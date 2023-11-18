شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 18 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 18 / 11 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. أوسوريو لـ"الخليج 365": لم أوافق على جدولة مستحقاتى، وتأهيل خاص للونش والجزيرى بـ"قناع التدريب الأوكسجيني".

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران المسائى

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يصعد قلب دفاع وظهير أيمن للفريق الأول استعدادًا لـ أبو سليم الليبى

صعّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثنائي هشام فؤاد ومحمد إبراهيم لاعبى فريق 2005 للمشاركة فى التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال يخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك.. وسباق سرعات فى المران

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"أوسة" يكثف تدريب حراس الزمالك على التعامل مع العرضيات والتسديدات

أدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد" تدريبات قوية على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم، السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك ملتزمون بقرار الحضور قبل التدريب بساعة

أشاد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، بالتزام لاعبى الفريق بالقرار الجديد الذى تم تطبيقه من قبل الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال، وإلزامهم بالحضور قبل التدريب بساعة.

تدريب لاعبى الزمالك على نقل الكرة من لمسة واحدة وإنهاء الهجمات

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهيل خاص للونش والجزيرى فى الزمالك بـ"قناع التدريب الأوكسجيني"