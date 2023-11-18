9 لاعبين الأكثر ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزي أن 9 لاعبين تصدروا قائمة أكثر اللاعبين ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي، وجاء لاعب تشيلسي كونور كاراغر (23 عاما) في صدارة القائمة برصيد 26 مخالفة قام بها خلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي أي بمعدل 2.1 خطأ في المباراة الواحدة.

القائمة أيضا، ضمت عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون، ومدافع توتنهام ديستني أودوجي، وجواو غوميز لاعب ولفرهامبتون.

وحصل دوركور على 3 إنذارات بينما تلقى غوميز 4.

لكن أودوجي تغلب عليهما بـ4 بطاقات صفراء وطرد خلال هزيمة توتنهام 4-1 أمام تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر.

أما بقية اللاعبين فهم متعادلون برصيد 21 خطأ لكل منهم، وهذا يشمل نجم لوتن تاون، مارفيلوس ناكامبا، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المنضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من برايتون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

كما حصل ماك أليستر على 5 بطاقات صفراوات وبطاقة حمراء واحدة في 11 مباراة.

اللاعبون الأكثر ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي: