9 لاعبين الأكثر ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي

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القائمة أيضا، ضمت عبدالله دوكوري لاعب إيفرتون، ومدافع توتنهام ديستني أودوجي، وجواو غوميز لاعب ولفرهامبتون.
وحصل دوركور على 3 إنذارات بينما تلقى غوميز 4.
لكن أودوجي تغلب عليهما بـ4 بطاقات صفراء وطرد خلال هزيمة توتنهام 4-1 أمام تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر.
أما بقية اللاعبين فهم متعادلون برصيد 21 خطأ لكل منهم، وهذا يشمل نجم لوتن تاون، مارفيلوس ناكامبا، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المنضم إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من برايتون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.
كما حصل ماك أليستر على 5 بطاقات صفراوات وبطاقة حمراء واحدة في 11 مباراة.
اللاعبون الأكثر ارتكابا للمخالفات في الدوري الإنجليزي:
- كونور كاراغر لاعب تشيلسي برصيد 26 مخالفة.
- عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون برصيد 22 مخالفة.
- ديستني أودوجي لاعب توتنهام برصيد 22 مخالفة.
- جواو غوميز لاعب ولفرهامبتون برصيد 22 مخالفة.
- مارفيلوس ناكامبا لاعب نجم لوتن تاون برصيد 21 مخالفة.
- أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول برصيد 21 مخالفة.
- بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا برصيد 21 مخالفة.
- لوكاس باكيتا لاعب وستهام يونايتد برصيد 21 مخالفة.
- جوردان آيو لاعب كريستال بالاس برصيد 21 مخالفة.
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