جوتا يقترب من الرحيل عن الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب الجناح البرتغالي جواو جوتا من الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بحسب ما أكده تقرير صحفي.

ووفقًا لما أورده حساب «ترانسفير نيوز لايف» الناطق بالإنجليزية، نقلا عن صحيفة «ديلي ريكورد» البريطانية، فإن جوتا سيتم السماح له بمغادرة الاتحاد، خلال شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وأشار إلى أن قرار السماح برحيل اللاعب سيتخذه المدرب الجديد، المتوقع وصوله للإشراف على العارضة الفنية للفريق السعودي خلال الساعات القادمة، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

وذكر التقرير وجود حالة ندم لدى جوتا على قراره بمغادرة سلتيك الأسكتلندي، والانضمام إلى اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

واكتفى اللاعب البرتغالي بخوض 7 مباريات فقط مع الاتحاد حتى الآن؛ بواقع 5 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، ومباراتين في دوري أبطال آسيا، مسجلا هدفا واحدا.

ويمتد تعاقد جوتا مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ11 مليون يورو، وفقا لبيانات «ترانسفير ماركت».

يذكر أن جوتا كان أحد أبرز لاعبي سلتيك منذ حضوره إلى الفريق في صيف عام 2021، وقد شارك خلال الموسم الماضي 2022-23 في 43 مباراة عبر كل المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.