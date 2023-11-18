الهلال يخطط لرفع إيراداته مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط شركة نادي الهلال للوصول إلى أعلى سقف تاريخي في إيرادات النادي من خلال تجاوز الميار ريال وتخطي الرقم الذي سجله النادي في الموسم الماضي الذي بلغ 7069 ملايين ريال، وهو الأعلى بين الأندية السعودية والعربية، بعد أن سجل فائضا ماليا تجاوز 66 مليون ريال، كأول ناد سعودي يحقق تلك الأسبقية في الفائض المالي، ويخطط مسيرو شركة نادي الهلال لرفع إيرادات النادي وبلوغها السقف الملياري من خلال إعداد دراسات استثمارية استراتيجية ودراسة العروض المقدمة من العديد من الرعاة والاستثماريين من خلال استثمار ملعب (المملكة أرينا) الذي يقع في منطقة البوليفارد والتي سيفتتح للهلال في مواجهته ضد فريق الرائد في الجولة القادمة لمنافسات دوري روشن.

ملعب المملكة أرينا

ويسعى القائمون على شركة نادي الهلال إلى استثمار المناطق المحيطة بالملعب في البحث عن إيراد مستدام للنادي، وما يعزز القوى العاملة وايجاد العديد من فرص الوظائف من خلال إيجاد مشاريع خاصة ومرتبطة بتاريخ النادي وبمنجزاته بحيث يكون الإيراد مستمرا طوال السنة ودون توقف.

كما تبحث شركة الهلال عن استثمار عقود بعض اللاعبين المحترفين بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات السعودي في إعارة بعض لاعبي الفريق الأول لعدد من الأندية المحلية والأجنبية خلال الفترات المسموح بها للانتقال لتحقيق عوائد مالية وفنية على الفريق الكروي الأول.

عقود الرعاية

ويستحوذ نادي الهلال على النصيب الأكبر من عقود الرعاية، أبرزها التوقيع مع 5 شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مع النادي، وهذه الشركات هي “سافي” للألعاب الالكترونية، شركة مشاريع الترفيه السعودية “سفن”، شركة سنابل للاستثمار، شركة الطائرات المروحية THC وشركة القدية للاستثمار.

يشار إلى أن شركة نادي الهلال سبق وأن أطلقت صندوقا عقاريا «صندوق الهلال ريفييرا» بعد أن أعلن تأسيس «شركة الهلال العقارية» بالشراكة مع شركة عوائد الأصول المالية، برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، لمدة أربعة أعوام، وبعوائد نصف سنوية.

تنويع مصادر الدخل

وكانت شركة الهلال أعلنت في مارس 2022 استهداف تأسيس 100 شركة خلال 3 أعوام، خلال عملها مع مجموعة من رواد الأعمال، حيث إن تلك المشاريع ستسهم في تنويع مصادر دخل النادي وزيادتها، وتعزيز الجوانب الاستثمارية مع تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من الوظائف وتحقيق رؤية السعودية 2030، بحسب تأكيدات رئيس شركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ آنذاك.