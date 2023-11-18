الهلال يخطط لرفع إيراداته مليار ريال

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ملعب المملكة أرينا
ويسعى القائمون على شركة نادي الهلال إلى استثمار المناطق المحيطة بالملعب في البحث عن إيراد مستدام للنادي، وما يعزز القوى العاملة وايجاد العديد من فرص الوظائف من خلال إيجاد مشاريع خاصة ومرتبطة بتاريخ النادي وبمنجزاته بحيث يكون الإيراد مستمرا طوال السنة ودون توقف.
كما تبحث شركة الهلال عن استثمار عقود بعض اللاعبين المحترفين بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات السعودي في إعارة بعض لاعبي الفريق الأول لعدد من الأندية المحلية والأجنبية خلال الفترات المسموح بها للانتقال لتحقيق عوائد مالية وفنية على الفريق الكروي الأول.
عقود الرعاية
ويستحوذ نادي الهلال على النصيب الأكبر من عقود الرعاية، أبرزها التوقيع مع 5 شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مع النادي، وهذه الشركات هي “سافي” للألعاب الالكترونية، شركة مشاريع الترفيه السعودية “سفن”، شركة سنابل للاستثمار، شركة الطائرات المروحية THC وشركة القدية للاستثمار.
يشار إلى أن شركة نادي الهلال سبق وأن أطلقت صندوقا عقاريا «صندوق الهلال ريفييرا» بعد أن أعلن تأسيس «شركة الهلال العقارية» بالشراكة مع شركة عوائد الأصول المالية، برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، لمدة أربعة أعوام، وبعوائد نصف سنوية.
تنويع مصادر الدخل
وكانت شركة الهلال أعلنت في مارس 2022 استهداف تأسيس 100 شركة خلال 3 أعوام، خلال عملها مع مجموعة من رواد الأعمال، حيث إن تلك المشاريع ستسهم في تنويع مصادر دخل النادي وزيادتها، وتعزيز الجوانب الاستثمارية مع تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من الوظائف وتحقيق رؤية السعودية 2030، بحسب تأكيدات رئيس شركة نادي الهلال الاستثمارية سلطان آل الشيخ آنذاك.
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