نجوم «روشن» مرشحون لجوائز الأفضل في أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا لـ2023، والتي ضمت نجوما من دوري روشن للمحترفين.

وكشف «كاف» القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي ضمت 10 لاعبين هم: الجزائري رياض محرز نجم الأهلي، والسنغالي ساديو ماني نجم النصر، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وياسين بونو، ويوسف النصيري.

ويُعَدّ محرز الأوفر حظا لخطف الجائزة، ولا سيما بعد التتويج مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بثلاثية تاريخية «دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وعلى مستوى حراسة المرمى يوجد المغربي ياسين بونو حارس الهلال، والسنغالي إدواردو ميندي حارس الأهلي في القائمة النهائية لجوائز «كاف» لأفضل حارس مرمى أفريقي.