هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب النجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف منتخب بلاده في المباراة المرتقبة أمام المنتخب الأسكتلندي اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بسبب مشكلة في القدم.

وتعرض هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، لإصابة في القدم الخميس خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب النرويجي على منتخب جزر فاروه 2 / صفر في أوسلو، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

وفي بيان نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم على موقعه الالكتروني الرسمي، أمس، قال أولا ساند، طبيب المنتخب «ليست الإصابة خطيرة، لكنه يعاني من ألام شديدة... وتأتي المباراة أمام أسكتلندا في وقت مبكر للأسف».