شكرا لقرائتكم خبر هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، لإصابة في القدم الخميس خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب النرويجي على منتخب جزر فاروه 2 / صفر في أوسلو، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».
وفي بيان نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم على موقعه الالكتروني الرسمي، أمس، قال أولا ساند، طبيب المنتخب «ليست الإصابة خطيرة، لكنه يعاني من ألام شديدة... وتأتي المباراة أمام أسكتلندا في وقت مبكر للأسف».
كانت هذه تفاصيل خبر هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.