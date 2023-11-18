اخبار الرياضه

هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب النجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف منتخب بلاده في المباراة المرتقبة أمام المنتخب الأسكتلندي اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بسبب مشكلة في القدم.

وتعرض هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، لإصابة في القدم الخميس خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب النرويجي على منتخب جزر فاروه 2 / صفر في أوسلو، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

وفي بيان نشره الاتحاد النرويجي لكرة القدم على موقعه الالكتروني الرسمي، أمس، قال أولا ساند، طبيب المنتخب «ليست الإصابة خطيرة، لكنه يعاني من ألام شديدة... وتأتي المباراة أمام أسكتلندا في وقت مبكر للأسف».

كانت هذه تفاصيل خبر هالاند يغيب عن النرويج في مباراة أسكتلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا