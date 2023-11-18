شكرا لقرائتكم خبر غابري فيغا: لم أغلق أبواب العودة لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر الإسباني غابري فيغا خبايا تجربته مع نادي الأهلي السعودي، وأكد في حوار أجراه مع صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه سعيد مع «قلعة الكؤوس».

ويحضر فيغا حاليا في معسكر المنتخب الإسباني لأقل من 21 عاما لخوض مباراتين أمام المجر وبلجيكا يومي 17 و21 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا والتي ستقام في سلوفاكيا عام 2025.

وقال لاعب خط وسط الأهلي في تصريحاته لصحيفة «ماركا» «أنا هادئ وسعيد مع الأهلي وكل شيء يسير بسلاسة، أنا أتأقلم تدريجيا مع المناخ، الأمر كان صعبا بالنسبة لي في البداية؛ لأن المناخ في السعودية مختلف عن مناخ مدينة فيغو (الإسبانية)».

مستوى الكرة السعودية

وأضاف «سيأتي الوقت الأفضل في مسيرتي، وسأتطور وأنضج أكثر كلاعب لكرة القدم، الوقت سيضع كل شخص في مكانه».

وعبّر غابري فيغا عن اندهاشه من مستوى كرة القدم في السعودية، وقال «كرة القدم والبلاد (السعودية) ستنموان كثيرا، في العام الماضي شهدت كرة القدم في المملكة نموا بالفعل، ويقال إن عدد اللاعبين الأجانب سيزيد أكثر».

جمهور الأهلي الأفضل

واستطرد فيغا «الأهلي السعودي هو واحد من 4 فرق تابعة لصندوق الاستثمار السعودي، وهو واحد من أعظم الفرق في المنطقة العربية، بدون شك جمهور الأهلي هو الأفضل، ونمتلك لاعبين رائعين أتعلم منهم كل يوم».

وحول إمكانية عودته للعب في أوروبا مستقبلًا، قال «أنا شاب أعمل كل يوم، وقبل عامين لم أكن أتوقع أن أقوم بهذه الخطوة في مسيرتي المهنية، والآن أنا سعيد للقيام بذلك، ولكن لا يمكنك أن تغلق الأبواب».

وواصل «أنا هادئ وسعيد للغاية في المملكة مع فريق رائع، أريد أن أنمو وأتطور أكثر كلاعب لكرة القدم، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل».

يذكر أن غابري فيغا قد انضم إلى نادي الأهلي السعودي الصيف الماضي قادما من فريق سيلتا فيغو الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، في صفقة قدرت بـ 30 مليون يورو.

وخاض صاحب 21 عاما، 12 لقاء مع «قلعة الكؤوس» ضمن جميع المسابقات حتى الآن، وتمكن من تسجيل هدف واحد، بالإضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

أبرز ما ذكره الإسباني غابري فيغا: