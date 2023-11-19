ياسر رشاد - القاهرة - الإتفاق السعودي وبيراميدز يرغبان فى ضم فتوح

وفيتوريا أعاده للحياه قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بدخول أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك التشكيل الأساسي ، أمام جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، أعاد اللاعب مرة أخري الحياة وبصورة جيدة أمام الجماهير. وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" روي فيتوريا أعاد أحمد فتوح للحياه بالمشاركة أساسي أمام جيبوتي مع منتخب مصر. واضاف:" يدرس كل من الاتفاق السعودي التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. واكد مجدي عبد الغني:" قالت مصادر مقربة من اللاعب أن أحمد فتوح تلقي عرض من الإتفاق السعودي بجانب شفهي من بعض مسؤولو بيراميدز. وأتم:" لابد علي احمد فتوح استغلال الفرصة.



