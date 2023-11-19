اتحاد جدة يعلن التعاقد مع المدرب الأرجنتينى جاياردو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة فريق الكرة خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكان اتحاد جدة قرر إقالة نونو سانتو، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التذبذب في المستوى.

وتعاقد اتحاد جدة مع جاياردو لمدة موسم ونصف بحسب ما نشره على الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان جاياردو قد تولى من قبل تدريب فرق ناسيونال الأوروجواياني وريفر بليت الأرجنتيني على الترتيب، قبل أن يجلس في منزله منذ ديسمبر 2022.

قال جاياردو خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في الأرجنتين قبل سفره اليوم السبت، إنه اتخذ القرار بناء على أمور شخصية عدة بعدما تم تشجيعه بمشروع تطوير رائع، والذي كان في اللحظات الأخيرة قبل ركوب الطائرة متجهًا إلى روما لتوقيع العقود.

أضاف جاياردو مدرب الاتحاد الجديد: “كان شعورًا مميزًا، وهناك الكثير من الأمور التي يجب العمل على تطويرها، لقد شجعوني أيضًا بمشروع تطوير كبير في مكان جديد، شيء مختلف، وهذا الذي يحفزني، ويوضح لي في هذا الوقت أنني أريد العمل مرة أخرى”.