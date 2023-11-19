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منتخب هولندا يتقدم بهدف على أيرلندا في الشوط الأول بتصفيات اليورو

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم  منتخب هولندا على إيرلندا بهدف في الشوط الاول من المباراة المقامة بينهما على ملعب ستاد أمستردام أرينا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

جاء هدف منتخب هولندا في الدقائق الأولى من عمر المباراة بتوقيع اللاعب  فاوت فيخهورست عند حلول الدقيقة 12.

يحتل منتخب هولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يمتلك منتخب إيرلندا 6 نقاط في المركز الرابع.

وبأد رونالد كومان مدرب الطواحين بتشكيل هولندا لمواجهة إيرلندا في تصفيات اليورو

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دي فري - فيرجيل فان دايك – بليند.

في خط الوسط: دومفريس – ريجيندير – سكوتين – هارتمان.

في خط الهجوم: سيمونس – فيجوريست – جاكبو.

يتواجد على مقاعد بدلاء هولندا لمواجهة إيرلندا كل من بيخلو وفليكين ودالينجا وهاتو وهوبمينيرس ومالين ودي رون وستينجس وتيز وفيرمان وويفير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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