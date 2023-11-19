وصول أول دفعة من أطفال غزة إلى معبر رفح للعلاج في الإمارات

وصلت الجمعة دفعة من الأطفال الفلسطينيين من غزة، الذين يحتاجون إلى علاج طبي، إلى معبر رفح باتجاه الإمارات، وفقًا للأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، رائد عبد الناصر. ومن المقرر نقل هؤلاء الأطفال إلى الإمارات لتلقي العلاج اللازم في وقت لاحق.

جهود إغاثية إنسانية: تسهيل رحلة العلاج لأطفال غزةبتنسيق مشترك بين الجهات المعنية في مصر والإمارات، تم استقبال دفعة الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح، حيث يستعدون للانتقال لتلقي العلاج الطبي اللازم في الإمارات، مما يمثل خطوة إنسانية تضاف إلى الجهود الدولية لمساعدة ابناء شعب فلسطين المحتلة.