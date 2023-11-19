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مصر تسعى لتفعيل “هدنة غزة” وتكثف مشاوراتها الدولية للتوصل لحل سريع وتخفيف المعاناة

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السيسي و فون دير لاين
السيسي و فون دير لاين

مصر، من خلال جهودها الحثيثة والدبلوماسية المكثفة، تعمل على تعزيز الحلول لأزمة غزة، وتزيد من وتيرة التواصلات الإقليمية والدولية للتأكيد على الأهمية الإنسانية والسياسية للتدخل الفوري في الصراع الحالي. وأصدرت مصر “أكبر قافلة مساعدات” إلى غزة في خطوة تسلط الضوء على الجهود الرامية لتخفيف معاناة السكان هناك وتحقيق وقف فعال للأعمال العسكرية.

تأتي هذه الجهود في ظل التصاعد العسكري المتواصل في غزة، حيث تسابق السلطات المصرية الزمن للوصول إلى اتفاقات تساهم في وقف العنف وحماية المدنيين. وفي هذا السياق، استضاف الرئيس المصري السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية وشدد على ضرورة وقف الأعمال العسكرية وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة.

من ناحية أخرى، تعكس المشاورات الدبلوماسية المصرية المستمرة مع مسؤولين دوليين وغربيين بارزين حرص مصر على التوصل إلى تفاهمات وحلول فورية لإنهاء الصراع، فيما تحذر من تداعيات الوضع الحالي على الأمن الإقليمي وتطلع إلى التدخل العاجل للمجتمع الدولي في تطبيق القرارات الصادرة بشأن الأزمة في غزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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