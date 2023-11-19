مبادرة الإمارات لعلاج الأطفال الفلسطينيين: وصول أول طائرة

وصلت الطائرة الأولى إلى دولة الإمارات، حاملة 15 طفلاً وعائلاتهم، في إطار مبادرة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لعلاج ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات. الطائرة وصلت من مطار العريش في مصر إلى مطار أبوظبي، وكان على متنها أطفال يحتاجون للعلاج من إصابات وحروق خطيرة وحالات سرطان.

التحضيرات والاستقبال الطبي

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة، مها بركات، استعداد الطواقم الطبية والمستشفيات في الإمارات لاستقبال المزيد من الأطفال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية. وأشارت إلى توجيهات الشيخ محمد بن زايد بتقديم مساعدات مالية وتأسيس مستشفى ميداني داخل قطاع غزة.

التضامن والدعم الإنساني

تُعد هذه المبادرات مساهمة قوية من الإمارات في دعم الفلسطينيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وهي تجسد التزام الإمارات التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع ويواجهون أوضاعًا صعبة. الإمارات استمرت في إرسال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة وأرسلت 51 طائرة تحمل مواد إغاثية بالتعاون مع منظمات دولية.

دعم إنساني متجدد

تعكس هذه المبادرات الثابتة التزام الإمارات بتقديم الدعم الشامل للفلسطينيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. الدولة تواصل استعدادها لتقديم المساعدات والدعم الطبي والإنساني لتقديم العون والمساعدة لأولئك الذين يعانون في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها في قطاع غزة.