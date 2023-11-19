تصاعد الضحايا في غزة والضفة: أرقام جديدة تكشف الواقع المأساوي

مساء السبت، كشفت وزارة الصحة عن حصيلة مدمرة للخسائر البشرية في غزة والضفة الغربية نتيجة التصعيد العنيف لإسرائيل ضد المدنيين العزل، منذ اندلاع النزاع في أكتوبر الماضي. ارتفع عدد القتلى إلى 12012 شخصاً، ووصل عدد الجرحى إلى نحو 32300. الوزارة تواجه صعوبات في جمع المعلومات لليوم السابع بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في غزة وتدهور الخدمات الطبية.

وفقًا للتقارير الوزارة، وصل عدد القتلى في غزة إلى 11800 بينهم 4900 طفل و3155 امرأة، مع وجود أكثر من 3750 مفقودًا، بينهم 1750 طفلاً. الكوادر الصحية تكبدت خسائر فادحة، حيث بلغ عدد القتلى فيها 205، مع تعرض أكثر من 215 جريحًا من العاملين في المجال الصحي.

في ظل التصعيد، توقف أكثر من 60 مركبة إسعاف وأصيبت 55 منها، كما أغلق 18 مستشفى في غزة، وأخليت منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، مع توقف أكثر من ثلثي العيادات الصحية الأولية. في الضفة الغربية، بلغ عدد القتلى 212، وعدد الجرحى نحو 2800 منذ بدء النزاع.