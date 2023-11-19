إلغاء اتفاقية الطاقة والمياه: الأردن يُفاجئ إسرائيل

تجاوباً مع الأحداث الحالية، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رفض الأردن توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، مما أثار ردود فعل متباينة. خرج الصفدي في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية مؤكداً عزم بلاده على دعم الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الاتفاقية السابقة مع إسرائيل أصبحت مجرد وثيقة مغطاة بالغبار على رفٍّ.

الرفض الأردني: توقيع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل. رد إسرائيل: تأكيد الأردن على نقص المياه والتبادل الطاقي. التنسيق الإقليمي: تواصل جهود وقف الصراع في غزة.

رد إسرائيل وتبادل الآراء: بين الطاقة والمياه

بعد تصريحات الصفدي، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، عن استيائه مُؤكداً أن إسرائيل لديها مصادر طاقة كافية. أضاف أن الأردن يواجه نقصًا في المياه، مما يعكس التبادل الصريح للآراء حول القضايا الإستراتيجية بين البلدين.

تنسيق دبلوماسي: مكالمة هاتفية بين وزراء خارجية الأردن والمغرب

في السياق ذاته، تمت مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية الأردن والمغرب، حيث تبادلا الأفكار والجهود المبذولة لوقف الصراع في غزة. هذا التنسيق الدبلوماسي يُظهر الحرص الإقليمي على إيجاد حلول للوضع الراهن في القطاع.