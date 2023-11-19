التصعيد الإسرائيلي يجبر المئات على مغادرة مستشفى ‘الشفاء’ سيرًا… و120 جريحًا يبقون عالقين

أصبحت الحالة الإنسانية في غزة أكثر تأزمًا مع استمرار التوتر بين إسرائيل وفصائل المقاومة. مستشفى “الشفاء” في مدينة غزة تعيش أوضاعًا مأساوية بسبب القصف المكثف الذي أجبر مئات الأشخاص على مغادرته سيرًا على الأقدام، مع استمرار 120 جريحًا داخل أروقته، حيث أصبحوا عالقين نتيجة لتعطل الوسائل الطبية والنقل.

المعاناة ليست مقتصرة فقط على نقص الموارد الطبية والأدوية، بل تتسع لتشمل انهيار البنية التحتية الطبية مع توقف العديد من المستشفيات والعيادات الصحية عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف المتواصل. الظروف الراهنة تهدد بانهيار القطاع الصحي في ظل العجز عن تأمين الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والمرضى.

إن واقع المدنيين في غزة يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية إلى المدنيين المحاصرين، بالإضافة إلى الدعم المالي والمادي لإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة.

عندما تفقد المستشفيات القدرة على تلبية احتياجات المصابين والمرضى، يتفاقم الوضع الإنساني المأساوي. تصاعد العنف يعني أن الحاجة للرعاية الصحية الطارئة تتزايد بشكل ملحوظ، مما يجعل الدعوات للتدخل السريع والفعّال أمرًا حيويًا لمساعدة السكان المحاصرين.

من الضروري إيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة المتفاقمة، حيث ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط من أجل وقف العنف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للمناطق المتضررة. يجب أن تضمن الجهود الدولية العاجلة إيصال المساعدات إلى السكان في غزة الذين يواجهون تحديات متزايدة للحصول على الرعاية الصحية والدواء.

تظل الأوضاع الإنسانية في غزة والمناطق المجاورة حرجة، وهذا يتطلب تحركًا فوريًا وجماعيًا لدول العالم والمؤسسات الإنسانية للتصدي للأزمة والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للتخفيف من معاناة السكان وتأمين الرعاية الطبية اللازمة.