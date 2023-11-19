جماهير ليبيريا تهتف لـ محمد صلاح قبل مباراة مصر وسيراليون.. فيديو

احتفت جماهير ليبيرا بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر خلال تواجده مع الفراعنة، استعدادًا للقاء سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره سيراليون، مساء غدا الأحد في تمام السادسة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحرصت جماهير ليبيريا على الهتاف لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل وبعد تدريبات الفراعنة، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة سيراليون.

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ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته المختلفة فيديو لجماهير ليبيريا وهي تهتف للنجم محمد صلاح، قبل وبعد تدريبات منتخب مصر الأول.

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واكتسح منتخب مصر نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة، في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، بينما تعادل منتخب سيراليون سلبيًا أمام إثيوبيا في الجولة ذاتها.