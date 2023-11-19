مبابي يصل إلى 300 هدفًا في مسيرته ويحقق رقمًا تاريخيًا مع فرنسا

سجل كيليان مبابي أسطورة منتخب فرنسا الجديد، هاتريك في شباك جبل طارق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في تصفيات يورو 2026.

وتوهج مبابي في ليلة اكتساح فرنسا لنظيره جبل طارق بنتيجة 14 هدفًا دون مقابل، ليسجل نجم العاصمة أرقامًا تاريخية بالجملة بعد هذا الانتصار الساحق.

ووصل كيليان مبابي بهذه الأهداف إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية، مع المنتخب الوطني والأندية.

مبابي ثالث هدافي منتخب فرنسا

وأصبح مبابي هو ثالث هداف لـ منتخب فرنسا، بعدما رفع رصيده إلى 45 هدفًا، متخطيًا جريزمان صاحب الـ 44 هدفًا دوليًا، وتأتي قائمة هدافي منتخب الديوك كالآتي..

54 هدفا – جيرو

51 هدفا – تييري هنري

46 هدفًا – مبابي

44 هدفا – جريزمان

41 هدف – بلاتيني

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مبابي أصغر قائد لمنتخب فرنسا

وأصبح كيليان مبابي هو أصغر لاعب يحمل شارة قيادة منتخب فرنسا لـ 8 مباريات على التوالي قبل سن الـ 25.

وإجمالًا خلال الموسم الجاري، خاض مبابي 19 مباراة، نجح في تسجيل 21 هدفًا وصنع 6 اسيست، ليصل إلى 27 مساهمة في 19 مباراة فقط.