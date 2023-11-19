منتخب فرنسا يمطر شباك جبل طارق بـ14 هدفًا في تصفيات يورو 2024

حقق منتخب فرنسا انتصارًا كاسحًا على حساب نظيره جبل طارق بنتيجة 14هدفًا، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

واستضاف منتخب فرنسا نظيره جبل طارق، على ملعب أليانز ريفييرا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

وسيطر المنتخب الفرنسي على أحداث المباراة منذ البداية، حيث افتتح إيثان سانتوس، أهداف الديوك في الدقيقة الثالثة عن طريق الخطأ في مرماه.

وأحرز ماركوس تورام الهدف الثاني لـ فرنسا في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف زائير إيمري الثالث في الدقيقة 16 قبل أن يخرج مصابًا، وتعرض إيثان سانتوس لاعب جبل طارق للطرد في الدقيقة 18.

ووضع كيليان مبابي بصمته في شباك جبل طارق خلال الدقيقة 30، وبعد أربع دقائق أحرز جوناثان كلاوس، خامس الأهداف لمنتخب فرنسا.

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وأضاف كينجسيلي كومان، سادس الأهداف لصالح الديوك في الدقيقة 36، وبعد دقيقة واحدة أحرز يوسف فوفانا الهدف السابع.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب فرنسا هيمنته على أحداث اللقاء أمام جبل طارق، حيث افتتح أهدافه أدريان رابيو في الدقيقة 63، ثم وقع على تاسع الأهداف اللاعب كومان خلال الدقيقة 65.

وجاء الهدف العاشر للمنتخب عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 73، وبعد دقيقة أحرز مبابي الهدف الحادي عشر، ثم ثالث أهدافه والـ12 لفرنسا في الدقيقة 82.

واختتم جيرو أهداف فرنسا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 89و90+1.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 21 نقطة، في صدارة ترتيب مجموعته حصدهم من 7 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يقع جبل طارق في القاع بدون نقاط.