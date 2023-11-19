مواعيد مباريات الجولة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة مثيرة جمعت السنغال بجنوب السودان.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من التصفيات غدًا الأحد، على أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وستشهد عدة مباريات نارية، منها مباراة منتخب مصر ضد سيراليون.

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 كالآتي..

الأحد 19-11-2023

3:00 عصرًا – زيمبابوي ضد نيجيريا

3:00 عصرًا – بوروندي ضد الجابون

3:00 عصرًا – الجزائر ضد موزمبيق

6:00 مساء – مصر ضد سيراليون

6:00 مساء – السودان ضد الكونغو الديمقراطية

الاثنين 20-11-2023

3:00 عصرًا – جيبوتي ضد غينيا بيساو

6:00 مساء – جامبيا ضد كوت ديفوار

6:00 مساء – ليبيريا ضد غينيا الإستوائية

9:00 مساء – سيشل ضد كينيا

9:00 مساء – مالي ضد جمهورية أفريقيا الوسطى

9:00 مساء – تشاد ضد مدغشقر

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الثلاثاء 21-11-2023

3:00 عصرًا – روندا ضد جنوب أفريقيا

3:00 عصرًا – ليسوتو ضد بنين

3:00 عصرًا – كاب فيردي ضد إيسواتيني

3:00 عصرًا – غينيا ضد بوتسوانا

3:00 عصرًا – الصومال ضد أوغندا

3:00 عصرًا – تونس ضد مالاوي

6:00 مساء – ليبيا ضد الكاميرون

6:00 مساء – موريشيوس ضد أنجولا

6:00 مساء – ساوتوميه ضد ناميبيا

6:00 مساء – جزر القمر ضد غانا

6:00 مساء – توجو ضد السنغال

6:00 مساء – موريتانيا ضد جنوب السودان

9:00 مساء – إثيوبيا ضد بوركينا فاسو

9:00 مساء – زامبيا ضد النيجر

9:00 مساء – تنزانيا ضد المغرب