جالاردو يتحدى الاهلي في كأس العالم للأندية.. خامس أرجنتيني يقود الاتحاد

تولي الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، قيادة الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة السعودي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، واستعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، بمشاركة الاهلي واتحاد جدة السعودي.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن إقالة البرتغالي نونو سانتو خلال الفترة الماضية، بسبب سوء النتائج.

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وتعاقد اتحاد جدة مع مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق، بعقد يمتد حتى 2025، مع إمكانية التجديد حتى عام 2027.

ويشارك فريق اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي، بينما سيتواجد الاهلي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

ويعد جالاردو خامس مدرب أرجنتيني يقود فريق الاتحاد السعودي خلال تاريخه.

مدربو أرجنتيون لـ اتحاد جدة قبل جالاردو

2001 ـ أوزفالدو أرديليس.

2008-2010 ـ جابرييل كالديرون.

2010 ـ إنزو هيكتور تروسيرو.

2018 ـ رامون دياز.

2023 ـ مارسيلو غاياردو.