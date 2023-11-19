فرنسا تحطم الرقم القياسي.. أكبر 10 انتصارات في تاريخ تصفيات أمم أوروبا

حقق منتخب فرنسا انتصارًا تاريخيًا على حساب منتخب جبل طارق، بنتيجة 14 – 0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

وجاءت أهداف منتخب فرنسا في شباك جبل طارق عن طريق : كيليان مبابي “هاتريك”، وأوليفيه جيرو “هدفين”، وكينجسلي كومان “هدفين”، بينما سجل هدفًا واحدًا كلًا من (ماركوس تورام – سانتوس – إيمري – كلاوس – فوفانا – رابيو – عثمان ديمبلي).

وبهذا الانتصار الكاسح رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 21 نقطة، في صدارة ترتيب مجموعته جمعها من 7 انتصارات، فيما يتذيل جبل طارق ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ويعد هذا أكبر انتصار في تاريخ منتخب فرنسا بمختلف البطولات، حيث لم يسبق لمنتخب الديوك الفرنسية أن حقق فوزًا بهذا العدد الكبير من الأهداف في جميع المنافسات.

كما أصبح هذا الانتصار الأكبر في تاريخ تصفيات أمم أوروبا، ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلًا لصالح منتخب ألمانيا بفوزه على سان مارينو 13 – 0 عام 2006.

أكبر الانتصارات في تاريخ تصفيات أمم أوروبا

فرنسا 14 – 0 جبل طارق (نوفمبر 2023)

ألمانيا 13 – 0 سان مارينو (سبتمبر 2006)

إسبانيا 12 – 1 مالطة (ديسمبر 1983)

هولندا 11 – 0 سان مارينو (سبتمبر 2011)

فرنسا 10 – 0 أذربيجان (سبتمبر 1995)

أسبانيا 9 – 0 ألبانيا (ديسمبر 1990)

إنجلترا 9 – 0 لوكسمبورج (ديسمبر 1982)

إسبانيا 9 – 0 سان مارينو (يونيو 1999)

بلجيكا 9 – 0 سان مارينو (أكتوبر 2019)