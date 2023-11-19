الخطيب: نستعد لإرسال قافلة مساعدات ثانية لدعم الأشقاء في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عقب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على قافلة المساعدات التي أرسلها النادي الأهلي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الخطيب في كلمته على هامش الجمعية العمومية للأهلي، مساء اليوم السبت، إن الأهلي لديه دور وطني في هذا المجتمع، حيث خصص إيرادات مباراة الأهلي وسيمبا الماضية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما خرجت أول قافلة من الأهلي لتقديم المساعدات للفلسطينيين، لافتًأ إلى أن مؤسسة الأهلي المجتمعية تجهز قافلة ثانية.

ووجه الخطيب الشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما بذلوه الموسم الماضي من أجل مواجهة التحديات الكبيرة للفرق والأندية، وإعادتهم للمسار الطبيعي وحصد البطولات.

يذكر أن أعلن الأهلي إرسال قافلة مساعدات مكونة من 4 شاحنات إلى معبر رفح البري، لإيصالها إلى سكان قطاع غزة ومساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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