منتخب فرنسا يفوز على جبل طارق بـ14 هدفا دون رد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة فرنسا وجبل طارق التي أقيمت اليوم في تمام الساعة الـ9.45 مساء، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره جبل طارق بنتيجة 14-0، على ملعب أليانز ريفيرا.

سجل هدف فرنسا الأول، إيثان سانتوس "هدف ذاتي" في الدقيقة 3 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا الثاني، ماركوس تورام في الدقيقة 4 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا الثالث، زائير إيمري في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا الرابع، كيليان مبابي في الدقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا الخامس، جوناثان كلاوس في الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا السادس، كومان في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا السابع، يوسف فوفانا في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فرنسا الثامن، رابيو في الدقيقة 63 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا التاسع، كومان في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا العاشر، ديمبلي في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا الحادي عشر، مبابي في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا الثاني عشر، مبابي في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا الثالث عشر، جيرو في الدقيقة 89 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فرنسا الرابع عشر، جيرو في الدقيقة 91 من زمن شوط المباراة الثاني.