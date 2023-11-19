شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته في ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحى ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

حضر مران منتخب السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.