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منتخب مصر يختتم تدريباته في ليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون بتصفيات المونديال

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القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء غدٍ الأحد بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

شارك في المران الذي أقيم باستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحى ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

 

حضر مران منتخب السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

 

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المنتخب الوطنى يستعد لمواجهة سيراليون 

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استعدادات خاصة من المنتخب الوطنى قبل مواجهة سيراليون 

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محمد الننى نجم المنتخب الوطنى يستعد لمواجهة سيراليون 

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لاعبو المنتخب يتلقون تعليمات خاصة من الجهاز الفنى بقيادة فيتوريا 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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