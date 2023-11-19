شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العباسى حكمًا لمباراة بتروجت والسكة الحديد بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الرئيسية للحكام أسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة بتروجت والسكة الحديد المقرر إقامته غدًا باستاد بتروسبورت في افتتاحية الجولة التاسعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالى: أحمد العباسى حكم ساحة، عبد العزيز محسن مساعد أول، على علاء طلبه مساعد ثانٍ، عمرو عابدين حكم رابع.

ويدخل بتروجت المباراة في المركز الأول للمسابقة برصيد 16 نقطة، بينما يحتل السكة الحديد المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة.