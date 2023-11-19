شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يرفض رحيل أحمد عاطف خلال الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى مودرن فيوتشر رحيل أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب أهتمام بعض الأندية المحلية والخليجية للتعاقد معه.

وفى نفس السياق يعود أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر لقيادة هجوم الفريق في المواجهة المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به.

وكان يعانى أحمد عاطف من بعض آلام في الظهر، ويخوض حاليًا التدريبات بشكل قوى لاستعادة قوته البدنية والفنية قبل اللقاء.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسئولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.