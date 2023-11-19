أخبار الأهلى اليوم السبت 18 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 18 / 11 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

يرحب مسئولو النادي الأهلي بدخول خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر فى صفقة تبادلية لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، باعتباره أهم أهداف الأهلي لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوي. ولا يشارك خالد عبد الفتاح مع الأهلي الفترة الأخيرة إلا على فترات قليلة، وخروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، فى ظل وجود محمد هاني فى الجبهة اليمنى وعودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة، بخلاف وجود أكثر من لاعب فى مركز قلب الدفاع مثل محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

يعرض مسئولو النادي الأهلي أحمد أمين "قفة" مهاجم إنبي على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل حسم موقفه من التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبلة.ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل حل أزمة رأس الحربة في صفوف الفريق الأحمر، وكذلك أزمة إهدار الفرص السهلة.

حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي، على مغازلة الجماهير الحمراء، قبل الانتظام في تدريبات فريقه استعدادًا لمباراته ضد ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.ونشر إمام عاشور، صورة لجمهور الأهلي عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مدون عليها: "قلب ونسر". واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إمام عاشور من قائمة الفراعنة التي تخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026، ومعه حسين الشحات وطارق حامد.

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