شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: لا عوائق قبل مواجهة سيراليون.. وفيتوريا أدار أزمة الثلاثي المستبعد بحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة آخر كواليس معسكر المنتخب الوطني في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الأجواء مستقرة في معسكر المنتخب، والفوز على جيبوتي بسداسية منح اللاعبين ثقة للعودة من مواجهة سيراليون بالنقاط الثلاثة".

ونفى رئيس بعثة المنتخب في ليبيريا وجود أي مشكلة في أرضية الملعب أو النجيلة التي يخوض عليها المنتخب اللقاء، أو عوائق تتعلق بالطقس، موضحا أن الجميع جاهز للمباراة".

وواصل نائب رئيس اتحاد الكرة: "أتوقع وجود جماهير غفيرة من ليبيريا وسيراليون لمشاهدة نجوم المنتخب مثل النني وصلاح وتريزيجيه، وهذه أمور لن تؤثر على جاهزية اللاعبين، والمشكلة الوحيدة أن الأمن هنا ليس على ما يرام فيما يتعلق بطريقة الدخول، لكن الأمن العام مستقر".

وعن استبعاد ثلاثي المنتخب طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات أكد الدرندلي: "فيتوريا أدار هذا الموقف بحكمة ومن حقه جميع القرارات التي تفرض الانضباط في معسكر المنتخب، ومن وجهة نظري أنها أمر عارض يحدث في جميع المنتخبات، ولا أتوقع أن يكون هناك توجه لاستمرار استبعاد هؤلاء اللاعبين في المعسكرات القادمة".

وعن غياب الجماهير عن دعم المنتخب أستكمل الدرندلي: "أستشعر أن الأمر فيه كسل كبير من الجماهير، لدينا منتخب قوي وملئ بالنجوم، والتذاكر في المتناول، والفريق يسير بشكل جيد فلماذا عزوف الجماهير عن التواجد خلف المنتخب؟!"