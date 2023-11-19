شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 18 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 11 / 2023 فى مقدمتها، عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الأهلى.. وتفويض المجلس فى مناقشة جدول الأعمال.

عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الأهلى.. وتفويض المجلس فى مناقشة جدول الأعمال

لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي والتي أقيمت على مدار يومين أمس الجمعة واليوم السبت، حيث لم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول أمس الجمعة، ولم يحضر اليوم سوى 3034 عضوًا، وكان من المقرر أن يسجل 5 آلاف عضو في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني.

منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق فى تصفيات المونديال غداً

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء غد الأحد بليبريا فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

فيتوريا عن استبعاد ثلاثي المنتخب: اتحاد الكرة أصدر بيانا ونفكر فى سيراليون

رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، التعليق على قراره باستبعاد ثلاثي المنتخب "طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات" من المعسكر قبل السفر لليبيريا.

تأهيل خاص للونش والجزيرى فى الزمالك بـ"قناع التدريب الأوكسجيني"

خاض محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دوليو الأهلي ينتظمون فى مران الأهلي الثلاثاء

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران فريقهم بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفراعنة مباراة ضد سيراليون غدًا الأحد في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

زيزو: الجيل الحالى للمنتخب يحاول بناء شخصية لديها روح الانتصار

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب المنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لمباراة الغد أمام سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال. وقال زيزو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "سعيد كوني جزءاً من المنتخب الوطني وتمثيل بلدي فى التصفيات، والجيل الحالى للمنتخب يحاول بناء شخصية جديدة تبنى على الفوز والانتصار".

إمام عاشور يغازل جماهير الأهلى بعد استبعاده من منتخب مصر