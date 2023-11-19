شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: منتخب مصر يستطيع التأهل للمونديال بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 هو الأسهل على مدار التاريخ.

وقال المحمدي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر يستطيع بسهولة التأهل إلى كأس العالم لأن المنتخبات الواقعة معه فى المجموعات ليست بالصعبة وفى المتناول، ومن المفترض أن يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لأن النظام الحالي هو الأسهل بكل تأكيد".

أوضح أن قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات صائب ومحترم، مؤكدا أن منتخب مصر لن يقف على أى لاعب مهما كان اسمه، وقرار استبعاد الثلاثي صحيح للغاية والمجموعة واسم مصر أكبر من أى شخص".

وأضاف: "فيتوريا اتخذ القرار الصحيح لأن أى لاعب يخرج خارج الإطار يجب أن يتم إقصائه".

أردف أن فوز منتخب مصر على جيبوتي مهم للغاية بسبب اكتساب المزيد من الثقة فى المباريات المقبلة، باعتبار أن منتخب جيبوتي فى المتناول ومن المفترض أن تكون المباريات القادمة لمنتخب مصر صعبة إلى حد ما، وفيتوريا وضع يده على نقاط القوة وضعف الفراعنة، ومن المنتظر أن نرى الشكل الحقيقي للمنتخب مع فيتوريا خلال المباريات المقبلة ولكنه اكتسب الثقة من النتائج الإيجابية".

استرسل:" تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر مع معتمد جمال يعتبر إنجاز بسبب توليه المسؤولية الفنية فى وقت صعب، ومعتمد جمال مدير فني مميز ولكنه جاء فى وقت صعب ويجب أن نصبر عليه حتى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق فى المرحلة المقبلة".

أضاف: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز والذى يملك مجموعة من اللاعبين المميزين والوصول إلى نهائي الكأس أمر ليس بالسهل وأعتبره إنجازًا".